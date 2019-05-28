В Махачкале женщина сбила четырёх человек, перепутав педали

Жительница Махачкалы сбила четырёх человек на машине из-за того, что перепутала педали, а очевидцы происшествия едва ли не устроили самосуд и разбили камнями её автомобиль, сообщает МВД Дагестана.
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Вчера, управляя автомобилем RAV4 белого цвета, 43-летняя жительница Махачкалы, направляясь с улицы Айвазовского в сторону улицы Огарёва, допустила наезд на 4 пешеходов. По словам водителя, она перепутала педаль газа с тормозом, в результате чего, допустила наезд на трех, стоявших на тротуаре мужчин, и женщину, проходившую мимо. Опыт вождения у водителя - 10 лет. Все четверо пострадавших госпитализированы: двое мужчин 31-го и 32-х лет, а также 61-летняя женщина с травмами различной степени тяжести, а 25-летний мужчина находится в реанимации, на данный момент он неконтактен. Очевидцы, возмущенные произошедшем, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель находится под подпиской о невыезде. #МВДДагестан #дтп #наезд #пешеход #мвддагестан #полиция #ппс #05 #Дагестан
43-летняя женщина, направляясь с улицы Айвазовского в сторону улицы Огарёва, наехала на четырёх человек за рулём автомобиля Toyota Rav4 вечером 27 мая.
— По словам водителя, она перепутала педаль газа с тормозом, в результате чего наехала на трёх стоявших на тротуаре мужчин и женщину, проходившую мимо, — сказано в сообщении МВД.
Все пострадавшие были доставлены в больницу: двое мужчин 31 и 32 лет, 61-летняя женщина и ещё один мужчина 25 лет, он находится в реанимации без сознания.
— Очевидцы, возмущённые произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней всё же попали в супругов, — указывает МВД.
По данным ведомства, в отношении женщины возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, ей могут дать два года лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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