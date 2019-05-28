В Махачкале женщина сбила четырёх человек, перепутав педали

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, автомобилистка отпущена под подписку о невыезде.

Жительница Махачкалы сбила четырёх человек на машине из-за того, что перепутала педали, а очевидцы происшествия едва ли не устроили самосуд и разбили камнями её автомобиль, сообщает МВД Дагестана.

43-летняя женщина, направляясь с улицы Айвазовского в сторону улицы Огарёва, наехала на четырёх человек за рулём автомобиля Toyota Rav4 вечером 27 мая.

— По словам водителя, она перепутала педаль газа с тормозом, в результате чего наехала на трёх стоявших на тротуаре мужчин и женщину, проходившую мимо, — сказано в сообщении МВД.

Все пострадавшие были доставлены в больницу: двое мужчин 31 и 32 лет, 61-летняя женщина и ещё один мужчина 25 лет, он находится в реанимации без сознания.

— Очевидцы, возмущённые произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней всё же попали в супругов, — указывает МВД.

По данным ведомства, в отношении женщины возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, ей могут дать два года лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее Лайф рассказал о смертельном ДТП в Приморье — там туристический автобус упал в кювет из-за плохого самочувствия водителя.