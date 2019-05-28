В Татарстане на свалке среди мусора нашли медкарты

Вблизи села Нижняя Мактама в Татарстане нашли несанкционированную свалку, где среди строительного мусора обнаружили около 100 больничных медкарт.
— Наряду с традиционными видами строительных материалов найдены медицинские карточки населения. Площадь захламления составила 24 квадратных метра, — сообщили на сайте Министерства экологии и природных ресурсов республики.
Отмечается, что отходы вывезли после капитального ремонта из лечебно-профилактического учреждения. В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что начали проверку по данному факту.
Ранее ростовская больница выбросила на свалку копии документов пациентов.
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