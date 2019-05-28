Apple выпустила новый iPod Touch впервые за четыре года

Впервые плеер получит поддержку дополненной реальности (AR) и групповых видеозвонков FaceTime.

Американская компания Apple впервые за последние четыре года представила новый iPod Touch, сказано в сообщении компании.

Новый плеер оснащён четырёхдюймовым дисплеем Retina и накопителем объёмом в 256 Гб, а также процессором A10 Fusion.

Отмечается, что по сравнению с прошлой моделью производительность iPod возросла вдвое. Плеер впервые в истории имеет поддержку дополненной реальности (AR) и групповых видеозвонков FaceTime. Более того, пользователи будут иметь доступ к игровому сервису Apple Arcade, запуск которого будет осенью.

Новые iPod можно приобрести с памятью в 32, 128 и 256 Гб, устройство представлено в шести цветах.

Стартовая цена в России — 18 990 рублей. Новый iPod уже можно заказать на сайте Apple.

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