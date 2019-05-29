Зеленский не собирается устраивать "шоу" из отставки генпрокурора Луценко

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Зеленский не собирается устраивать "шоу" из отставки генпрокурора Луценко

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Юрий Луценко. Фото © РИА "Новости"

Президент Украины Владимир Зеленский не инициирует отставку нынешнего генпрокурора страны Юрия Луценко из-за нежелания парламента поддержать это решение. Об этом заявил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Глядя на то, как Рада проголосовала за другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить и дальше. <...> Большая часть (нардепов. — Прим. Лайфа) поступила как обычно — проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками... Я не думаю, что это будет правильно, — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Он напомнил, что, несмотря на обещания от украинских парламентариев и достигнутые договорённости поддержать законопроекты, предложенные Владимиром Зеленским, в ходе голосования, большинство народных избранников их отвергли.

Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частичном объёме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту, — добавил Разумков.

Он также отметил, что невыполнение обещаний политиками — "пагубная практика", и выразил надежду, что от неё удастся уйти при парламенте нового созыва.

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