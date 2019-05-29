Зеленский не собирается устраивать "шоу" из отставки генпрокурора Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский не инициирует отставку нынешнего генпрокурора страны Юрия Луценко из-за нежелания парламента поддержать это решение. Об этом заявил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

— Глядя на то, как Рада проголосовала за другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить и дальше. <...> Большая часть (нардепов. — Прим. Лайфа) поступила как обычно — проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками... Я не думаю, что это будет правильно, — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Он напомнил, что, несмотря на обещания от украинских парламентариев и достигнутые договорённости поддержать законопроекты, предложенные Владимиром Зеленским, в ходе голосования, большинство народных избранников их отвергли.

— Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частичном объёме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту, — добавил Разумков.

Он также отметил, что невыполнение обещаний политиками — "пагубная практика", и выразил надежду, что от неё удастся уйти при парламенте нового созыва.