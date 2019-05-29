Инфляция в Венесуэле превысила сто тысяч процентов по итогам 2018 года

В то же время представители оппозиции заявляли, что данные властей занижены, а настоящая инфляция в стране превысила миллион процентов.

Впервые с 2016 года Центральный банк Венесуэлы опубликовал финансовые отчёты об уровне инфляции в стране. Согласно документу, за прошлый год этот показатель составил 130 060%, но к апрелю текущего года упал до 33,8%.

Сообщается, что пик роста потребительских цен в Боливарианской Республике наблюдался в январе — 196,6%. Затем в феврале показатель пошёл на спад — до 114,4%, а в марте опустился до 34,8%, в апреле снижение продолжилось.

Отмечается, что в последний раз регулятор публиковал отчёты об инфляции в 2015 году, тогда этот показатель составил 180,9%, после этого, с середины 2016-го, данные по инфляции предоставляла уже Национальная ассамблея, подконтрольная оппозиции. Согласно их данным, в том же году был зафиксирован рост на 274%, а в 2017-м — 862,6%.

Стоит отметить, что обозначенные 130 060 процентов за прошлый год несколько расходятся с более ранними заявлениями главы Комиссии по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэля Гусмана, насчитавшего 1,7 млн процентов.