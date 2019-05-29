В фарше с прилавков нашли жилы, антибиотики и смертельно опасные бактерии

Листерии, которые инфицируют центральную нервную систему и могут вызвать различные заболевания, были обнаружены в продукции "Мясницкого ряда" и компании "Мясновъ".

Специалисты из "Роскачества" закупили 18 образцов фарша "Домашний" из свинины и говядины популярных торговых марок и проверили их на соответствие нормам безопасности. О результатах анализа сообщили в пресс-службе организации.

В лаборатории отправились "Ариант", "Ашан", "Великолукский мясокомбинат", "Дороничи", "Новгородский бекон", "О’Кей", "Мясницкий ряд", "Останкино", "Черкизово", "Мясновъ", "Рестория", "Мираторг", "Фарш, приготовленный в лаборатории из свежего мяса", "Хороший вкус", "Окраина", "Дикси", "Ремит", "Самсон". Их цена на момент исследования составила от 200 до 430 рублей за килограмм.

Самым качественным оказался фарш из Свердловской области марки "Хороший вкус". Эксперты назвали продукт абсолютно безопасным, а котлеты из него вкусными. Он стал единственным, которому по результатам исследования присвоили знак качества.

В фаршах "Рестория" и "Ариант" нашли излишне много антибиотиков, а в продукции "Мясницкого ряда" и компании "Мясновъ" — патогенные бактерии листерии, которые инфицируют центральную нервную систему и могут вызвать менингит, энцефалит и листериоз. Это может закончиться летальным исходом.

Кроме того, в фарше "Ашан" и "Черкизово" обнаружилось высокое содержание жировой и соединительной тканей, а в "Мираторге" и "Рестории" — грубую соединительную ткань и жилы. Также в "Ашане" вместо установленной в ГОСТе нормы "не более 27,0%" оказалось 36,2% жира.

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