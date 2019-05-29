Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 5–7 июня

В предыдущий раз он приезжал в Россию с визитом на таком высоком уровне два года назад.

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетит в Россию в начале июня и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 6 по 8 июня. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель китайского МИД Лу Кан.

— По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесёт государственный визит в Россию для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня, — заявил дипломат.

Как сообщал Лайф, в декабре прошлого года Владимир Путин предложил китайскому лидеру посетить нашу страну в начале лета. Си Цзиньпин ответил согласием. Отметим, предыдущий государственный визит председателя КНР в Россию состоялся в июле 2017 года.