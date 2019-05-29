Уфимцы едва не затоптали друг друга из-за матрасов за 299 рублей

Происходящее на видео сняла одна из покупательниц магазина. Она отметила, что "люди сошли с ума".

Один из хозяйственных супермаркетов Уфы решил снизить цены на и без того недорогие надувные матрасы и выставил их на продажу за 299 рублей. За товар началась настоящая борьба. Покупатели чуть не затоптали друг друга в погоне за заветной вещицей.

Происходящее на видео сняла одна из покупательниц магазина. На кадрах видно, как люди в очереди буквально отталкивают друг друга, а мужчина, которому удалось схватить матрас, упрашивает выпустить его из толпы. Видео попало в Сеть и вызвало много негативных отзывов.

— Люди просто сошли с ума, — комментирует ситуацию автор видео.

Ранее Лайф сообщал, что на Урале женщина с грудничком на руках обокрала супермаркет.