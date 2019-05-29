В Мясной ассоциации Лайфу прокомментировали сообщения о бактериях в фарше

Ранее специалисты "Роскачества" выявили листерии в продукции "Мясницкого ряда" и компании "Мясновъ".

Бактерии могли появиться при несоблюдении норм хранения мяса или неправильной транспортировке. Даже если в мясе и есть опасные микроорганизмы, все они погибают при термической обработке. Об этом рассказал Лайфу руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

— Все патогенные бактерии погибают при температурной обработке. Они есть везде, так или иначе. Проверьте свою кухню, вы там найдёте много интересного. Бактерии, скорее всего, появились в результате неправильного хранения или транспортировки, — полагает Юшин.

Специалист отметил, что гражданам нужно с большим доверием относиться к отечественным производителям.

— На сайте Роспотребнадзора можно увидеть, какая часть продукции не соответствует нормам. Это проценты или доли процентов. Наши предприятия очень современные, ответственно относятся к тому, каким образом выбирать сырьё, предприятия технологичные, — добавил он.

Напомним, в ходе проверки "Роскачества" опасные бактерии были обнаружены в продукции "Мясницкого ряда" и компании "Мясновъ".