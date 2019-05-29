В Мясной ассоциации Лайфу прокомментировали сообщения о бактериях в фарше

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В Мясной ассоциации Лайфу прокомментировали сообщения о бактериях в фарше

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Фото © Flickr / Marco Verch

Ранее специалисты "Роскачества" выявили листерии в продукции "Мясницкого ряда" и компании "Мясновъ".

Бактерии могли появиться при несоблюдении норм хранения мяса или неправильной транспортировке. Даже если в мясе и есть опасные микроорганизмы, все они погибают при термической обработке. Об этом рассказал Лайфу руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Все патогенные бактерии погибают при температурной обработке. Они есть везде, так или иначе. Проверьте свою кухню, вы там найдёте много интересного. Бактерии, скорее всего, появились в результате неправильного хранения или транспортировки, — полагает Юшин.

Специалист отметил, что гражданам нужно с большим доверием относиться к отечественным производителям.

На сайте Роспотребнадзора можно увидеть, какая часть продукции не соответствует нормам. Это проценты или доли процентов. Наши предприятия очень современные, ответственно относятся к тому, каким образом выбирать сырьё, предприятия технологичные, — добавил он.

Напомним, в ходе проверки "Роскачества" опасные бактерии были обнаружены в продукции "Мясницкого ряда" и компании "Мясновъ".

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