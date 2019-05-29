Психолог объяснила Лайфу, почему звезда "Игры престолов" попала в клинику

Ранее стало известно, что 32-летний актёр лечится от переутомления, стресса и алкоголизма.

Клинический психолог Анна Ковалёва считает, что по здоровью актёра Кита Харингтона сильно ударил финал сериала "Игра престолов", где он сыграл одну из главных ролей — Джона Сноу. Своё мнение она высказала Лайфу.

— Актёры люди творческие, люди чувствительные, они лучше и глубже чувствуют, больше вибрируют эмоционально по поводу переживаний. Мне кажется, Кит достаточно тяжело пережил эту утрату, я думаю, что он горевал. И для того, чтобы справиться с этими сложными чувствами, нужна была такая своего рода анестезия, которая часто предстаёт в виде алкоголя, психоактивных веществ, — говорит Ковалёва.

Психолог считает, что Харингтон поступил правильно, обратившись за квалифицированной помощью. По её мнению, специалисты смогут ему дать точки опоры.

Ранее стало известно, что 32-летний актёр в элитной клинике Prive-Swiss борется с переутомлением, стрессом и алкоголизмом. Жена Харингтона — Роуз Лесли, отношения с которой у него завязались на съёмках "Игры престолов", находится рядом с мужем.