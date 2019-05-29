В Приморском крае двух детей унесло течением реки

В городе Спасске-Дальнем Приморского края восьмилетний мальчик и десятилетняя девочка решили искупаться в реке, их унесло течением. Об этом стало известно Лайфу из экстренных служб региона.
На помощь к детям бросилась ещё одна девочка. Когда и её стало уносить течением, она начала кричать о помощи. На зов прибежал мужчина, он успел спасти девочку. Её передали медикам. Двух остальных детей спасти не удалось, их тела ещё не найдены.
Ранее Лайф сообщал о том, что трёхлетний ребёнок утонул в канаве в Ивановской области.
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