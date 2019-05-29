В Приморском крае двух детей унесло течением реки

Утопающим на помощь бросилась девочка, но она не смогла их спасти. Тела погибших ещё не нашли.

В городе Спасске-Дальнем Приморского края восьмилетний мальчик и десятилетняя девочка решили искупаться в реке, их унесло течением. Об этом стало известно Лайфу из экстренных служб региона.

На помощь к детям бросилась ещё одна девочка. Когда и её стало уносить течением, она начала кричать о помощи. На зов прибежал мужчина, он успел спасти девочку. Её передали медикам. Двух остальных детей спасти не удалось, их тела ещё не найдены.

Ранее Лайф сообщал о том, что трёхлетний ребёнок утонул в канаве в Ивановской области.