Рестораторы подтвердили наличие штрафов за стейки "с кровью"

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил официально разрешить в стране приготовление такого блюда.

Роспотребнадзор ещё не выписывал штрафы российским ресторанам за приготовление так называемых стейков с кровью, но такая возможность у ведомства есть. Это подтвердил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

— Больше года назад ведомство получило право осуществлять так называемые контрольные закупки — вот при такой-то закупке и можно измерить температуру стейка и при желании выставить немалый штраф, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Дело в том, что, согласно нормам СанПиН, горячие блюда подаются с температурой не ниже 75 градусов. Температура же стейков разной прожарки может быть от 45 градусов. Это и может стать поводом для того, чтобы Роспотребнадзор оштрафовал заведение общественного питания.

Поводом для обсуждения этого вопроса стало предложение от бизнес-омбудсмена Бориса Титова — разрешить российским ресторанам подавать стейки разной прожарки.

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