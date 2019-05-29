Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Из страны его выслали полтора года назад: у него разошлись интересы с президентом Петром Порошенко и политик потребовал отставки лидера страны.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, которому накануне было возвращено гражданство Украины, вернулся на территорию Незалежной.

В Киев он прилетел из Варшавы. Именно туда его депортировали полтора года назад из-за организации массовых протестов с требованием отставки президента Петра Порошенко.

Как ранее сообщал Лайф, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил указ предыдущего главы государства о лишении Саакашвили гражданства. После издания указа бывший губернатор Одесской области заявил, что сразу вернётся в Киев. Он пообещал, что на Украине будет поддерживать реформы Зеленского, а не реализовывать личные политические цели.