В желудке девушки из Томска врачи обнаружили полукилограммовый ком волос

Чтобы извлечь инородное тело внушительного размера, хирурги разрезали брюшную стенку и вскрыли полость желудка.

Врачи томской больницы извлекли из желудка 16-летней девушки ком волос весом в 500 граммов. Инородное тело занимало 80% желудка. Оказалось, что пациентка на протяжении десяти лет жевала свои волосы.

— Сейчас девушка идёт на поправку, чувствует себя удовлетворительно, — сообщается на сайте Департамента здравоохранения Томской области.

Чтобы извлечь инородное тело внушительного размера, хирурги разрезали брюшную стенку и вскрыли полость желудка. Врачи отмечают, что этот ком мог вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта.

Интересно, что изначально пациентка обратилась в медучреждение с жалобой на выпадение волос. После амбулаторного обследования у девушки выявили анемию. А ФГДС и УЗИ показали в желудке инородное тело внушительных размеров. После этого врачи решили провести срочную операцию.

А у девочки в Казахстане ранее из желудка удалили такой же ком, только в 3,5 килограмма.