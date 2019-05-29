Спецпрокурор США Мюллер объявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался делом о "вмешательстве России" в американские выборы, объявил о своей отставке. Его слова приводит AP.
— Я принял это решение самостоятельно. Никто не призывал меня этого делать, — заявил Мюллер.
Он добавил, что офис спецпрокурора закрывается и он покидает Минюст США, чтобы "вернуться к частной жизни".
Как уже сообщал Лайф, в апреле этого года американский Минюст опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера по "российскому вмешательству". Расследование велось больше двух лет. При этом этот документ лидер США Дональд Трамп расценивал как сфабрикованный демократами.
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