Прокуратура Косова потребовала отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Россиянина могли избить прикладом лишь за то, что он разговаривал на сербском языке.

Главный прокурор города Косовска-Митровица на севере непризнанной Республики Косово потребовал, чтобы россиянин Михаил Краснощёков был лишён иммунитета сотрудника миссии ООН.

— От спецпредставителя генсека ООН в Косове Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина России был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело, — цитирует прокурора Шчикири Сила интернет-газета Insajderi.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудник наблюдательной миссии ООН Михаил Краснощёков был избит правоохранителями Косова и попал в больницу с тяжёлыми травмами лица и головы.

Косовский спецназ якобы проводил спецоперацию против оргпреступности в районе. Посольство РФ призвало наказать избивших россиянина.

В самой Сербии президент Александр Вучич заявил в парламенте, что страна теряет контроль над Косовом, и предложил наладить диалог с непризнанной республикой. Однако после сообщений о столкновениях в Косове отдал приказ о полной боеготовности армии и спецподразделений.