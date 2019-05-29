В МВД резко сократили перечень потенциально опасных пород собак

В МВД вынесли на общественное обсуждение новый перечень потенциально опасных пород собак. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
— С учётом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных собак сокращён до тринадцати позиций, — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В новый перечень вошли породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль-дог, питбульмастиф, северокавказская собака.
Также в документ включили волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисов всех перечисленных пород.
Ранее в МВД составили перечень из 69 пород собак, потенциально представляющих опасность. Однако документ вызвал неоднозначную реакцию у общественности и его решили пересмотреть.
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