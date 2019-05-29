Умер актёр из "Крёстного отца" Кармине Кариди

BREAKING Godfather actor Carmine Caridi dies aged 85 https://t.co/vIBBTGje0D pic.twitter.com/yP1tnZQo68 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) May 29, 2019

В США на 86-м году жизни скончался актёр Кармине Кариди. Об этом сообщает Mirror.

Перед этим мужчину доставили в одну из больниц Лос-Анджелеса, где он впал в кому и умер. Режиссёр и писатель Чазз Пальминтери подтвердил факт смерти друга.

Причины ухудшения состояния Кариди не раскрываются. Он так и не пришёл в сознание после того, как попал в медицинское учреждение.

Кариди родился 23 января 1934 года. За карьеру он принял участие почти в сотне фильмов. Среди них — вторая и третья части "Крёстного отца", "Гавана", "Жизнь дерьмо", "Прорва", "Миллионы Брюстера", "Главная собака" и "Чудеса своего рода". Он появлялся также в сериалах "Любовь", "Джамп стрит, 21", "Она написала убийство", "Полиция Нью-Йорка" и "Братья по крови".

В 2004 году Кариди стал первым человеком, исключённым из Академии кинематографических искусств и наук. Его обвинили в утечке в Сеть картины "Любовь по правилам... и без".