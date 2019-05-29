Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"

По словам медика, объём потребляемой пищи, особенно людьми в возрасте, когда снижены обменные процессы, должен быть эффективным.

Депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь", сообщает Rambler News Service.

Ранее американские учёные рассказали о пользе интервальных тренировок. Эксперты подчеркнули, что у занимавшихся спортом людей доля жира сократилась почти на треть по сравнению с теми, кто не менял образа жизни.

— Не нужно забывать, что объём потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное, — сказал Онищенко, комментируя исследование американских учёных.

По его словам, в пожилом возрасте можно нагружать себя физическими тренировками, только если у человека нет проблем с сердцем.

Бывший главный санитарный врач также указал, что любой человек с избыточным весом находится либо в недиагностированной стадии диабета, либо уже на ранней стадии болезни.

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