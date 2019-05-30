Саакашвили назвал лишение украинского гражданства трусливым шагом Порошенко

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала 24 заявил, что считает лишение его гражданства бывшим лидером Украины Петром Порошенко — "трусливым шагом недостойного президента".
При этом он отметил, "что возвращение гражданства — это смелый шаг достойного президента, так как это было одно из первых его решений".
— Трусливые люди страхуются, говорят, "зачем тебе эти проблемы, Саакашвили же сумасшедший", а он никого не послушал. Это свидетельствует о том, что у нас реально появился шанс, что Зеленский — другой человек, из другого материала сделан, — резюмировал Саакашвили.
28 мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ об "исключении положения об утрате Михаилом Саакашвили гражданства Украины". На следующий день он вернулся в страну. В аэропорту его встретили караваем.
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