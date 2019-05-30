Британские медики рассказали об опасности вейпов и электронных сигарет

Врачи Великобритании рассказали, что электронные сигареты и вейпы, которые часто используются для отказа от курения, наносят вред лёгким и зубам. Слова медиков приводит РИА "Новости".
При этом медики отметили, что "электронный" способ курения менее вреден. Однако врачи рекомендуют вообще отказаться от какого-либо вида курения.
— Я как медик не буду рекомендовать вам электронную сигарету. Моя обязанность — рассказать вам о вреде курения и постараться убедить не курить, — сказал Сэм, врач общей практики одной из поликлиник западного Лондона.
Он добавил, что, какими бы разными ни были устройства, они все — устройства для курения. Поэтому некурящим стоит воздержаться от их использования в том числе.
— Вы вдыхаете с их помощью никотин. Поэтому сейчас правительство классифицирует эти устройства не как полностью здоровую альтернативу сигаретам, а как способ бросить курить и начать бороться с зависимостью, — сказал он.
Сэм также посоветовал воспользоваться никотинозаместительной терапией совместно с устройством для курения.
Другой врач — стоматолог-гигиенист Антонио Гарсиа — согласился с мнением, что электронные сигареты и вейпы лучше использовать как средство избавиться от зависимости.
— С моей точки зрения, это не совсем отказ от курения. Это своего рода заместительная терапия, вы всё равно получаете никотин и зависите от него, — сказал Гарсиа.
Он пояснил, что даже пар без никотина может сказаться на здоровье лёгких и зубов.
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