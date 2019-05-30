Врачи напомнили эффективные способы не умереть от жары

Пока синоптики обещают гостям и жителям российской столицы аномально тёплую погоду, которая предвидится в ближайшие дни, медики призывают россиян быть аккуратнее и дают эффективные советы, как не оказаться на больничной койке.

— Отправляясь на улицу, нужно помнить определённые правила, прежде всего обязательно должна быть возможность утолить жажду, то есть следует взять с собой бутылку воды, кроме того, должна быть соответствующая одежда — светлых тонов и из натуральных тканей, — приводит слова врача-терапевта Екатерины Ивановой РИА "Новости".

Также, по мнению доктора, отличным решением будет надеть головной убор: он сможет защитить от теплового удара. Иванова отмечает, что особенно опасно гулять на улице днём в часы высокой солнечной активности. Не менее опасным может быть и резкий контраст температур при переходе из слишком сильно охлаждённого помещения на жару.

Также, как рассказал журналистам врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Сергей Анисимов, в особой группе риска в жаркие дни находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и некоторыми хроническими заболеваниями, например сахарным диабетом.

Если же человеку уже стало плохо, он жалуется на головокружение, тошноту, его стоит сразу же отвести в прохладное место, смочить водой лицо, наложить на лоб повязку и дать попить, если он в сознании, конечно. Если после принятия этих мер человеку не становится лучше, нужно вызывать врача.

Стоит отметить, что страдают от аномальной жары в Москве не только люди, но и животные. Особенно остро переживают это белые медведи Московского зоопарка, не привыкшие к подобному. Поэтому зоологи специально для них изобрели особое "мороженое".