Названы самые необычные вакансии мая

Наиболее высокооплачиваемой оказалась работа мастера-брынзодела — 43 тысячи рублей в месяц.

Гнутарь по дереву, мастер-брынзодел, чаевод и изготовитель карамели стали необычными вакансиями мая, сообщил Роструд агентству ТАСС.

Гнутаря по дереву 4-го или 5-го разряда ищут для работы в городе Улан-Удэ. В обязанности входит гнутьё деревянных деталей вручную на приспособлениях и станках. При этом кандидат на вакансию должен иметь среднее профессиональное образование и опыт работы не менее пяти лет. Заработная плата составит 20 тыс. рублей.

Мастера-брынзодела разыскивают в городе Обнинске Калужской области. Ему необходимо обеспечивать выполнение плановых заданий и эффективно использовать производственные мощности, экономить используемое сырьё, материалы и регулярно повышать производительность труда. Необходимо среднее профессиональное образование и опыт работы от года. Зарплата — 43 тыс. рублей в месяц.

На временную работу в Сочи необходим чаевод, который будет выполнять ручной или машинный сбор листов чая. Также он должен осуществлять прополку чайных шпалер и сдачу чайного листа в цех первичной переработки. Зарплата чаевода составит 25 тыс. рублей в месяц.

Работа на фабрике в Челябинске ждёт и изготовителя карамели, кандидату потребуется санитарная книжка. Не обязательно иметь образование и опыт работы, заработная плата составляет 16 тыс. рублей.

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