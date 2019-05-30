Далай-лама раскрыл секрет настоящего счастья

По его мнению, люди западного мира слишком стремятся обрести материальные ценности, а это плохо.

Далай-лама опроверг, что счастье связано с пятью органами чувств и материальными приобретениями. На самом деле счастье зависит от "шестого сознания" и "покоя ума". Об этом он рассказал в интервью РИА "Новости".

— Настоящее же счастье связано с шестым сознанием… В буддизме выделяют пять видов сознания, связанных с органами чувств, и шестой вид сознания — ментальный… Подлинное счастье вызывают не ощущения, полученные органами чувств, но переживания ментального характера, — сказал он.

Далай-лама добавил, что, имея определённый опыт работы с ментальным уровнем, можно сохранить рассудок даже при неприятных ощущениях.

Он отметил, что в западном мире образование ориентируется на обретение материальных ценностей, однако они могут подарить лишь чувственные наслаждения. Занимаясь какой-либо деятельностью или созерцая прекрасное, люди также получают счастье, которое основано на чувственном восприятии. Однако такое счастье временно, считает далай-лама.

— Когда у вас есть какие-то материальные причины для счастья, вы счастливы. Когда они исчезают, у вас остаются одни лишь воспоминания, — подчеркнул он.

По его мнению, из-за того, что люди живут материальными вещами, они становятся рабами чувственных переживаний. Он посоветовал тем, кто хочет быть счастливым, уйти от этого "рабства" и "работать с ментальным уровнем".

Ранее Владимир Путин рассказал, приедет ли далай-лама в Россию.