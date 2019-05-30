Экс-министр экономики предупредил украинцев о надвигающейся катастрофе

Нынешняя политика руководства Украины неминуемо приведёт страну к экономической катастрофе, которая ещё сильнее усугубит положение украинцев. Об этом заявил бывший министр экономики Незалежной Виктор Суслов.

— В случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен, возможно в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений. Это будет катастрофа, — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Он также заявил, что в этом нет ничего необычного, поскольку такое положение вещей является закономерным продолжением нынешней экономической политики Киева.

Его слова стали ответом на высказанные ранее бизнесменом Игорем Коломойским предположения о том, что Украине следует объявить дефолт, иначе казна может не справиться с выплатами по кредиту от МВФ.