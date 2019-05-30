Москву сегодня накроют ливни с грозами и жара до +29 °С

Ливни с грозами и жара до плюс 29 градусов ожидаются в Москве сегодня, 30 мая. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

В то же время ветер, по прогнозу синоптиков, будет юго-западный с переходом на северо-западный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в приходом аномальной жары в Москве начали проводить орошение воздуха с помощью поливомоечной техники.