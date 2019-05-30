Фура врезалась в КамАЗ дорожных служб на трассе под Ростовом, погиб один человек

Фура протаранила стоящий на обочине КамАЗ дорожных служб на трассе в Ростовской области. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла из-за того, что водитель фуры не рассчитал габариты. Пассажир грузового автомобиля вылетел через лобовое стекло и погиб. По некоторым данным, фура принадлежит компании "Деловые линии".

Ранее сообщалось, что фура протаранила пассажирский автобус под Днепром. В результате аварии пострадало 16 человек.