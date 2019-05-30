Россия стала лидером рейтинга по числу выкуренных сигарет

По данным проекта "Трезвая Россия", всего за 2018 год россияне выкурили около 300 миллиардов сигарет.

Россия заняла первое место в рейтинге по количеству выкуренных за день сигарет на душу населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованный ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.

По данным экспертов, в 2018 году в рейтинге самых курящих стран мира Россия заняла пятое место, при этом став лидером по потреблению сигарет в день на душу населения, с показателем 5,9 выкуренной сигареты за сутки.

Второе место занял Китай (5,2 сигареты), третье — Южная Корея (4,8 сигареты на душу населения). Также в список попали Япония, Турция, Германия, Индонезия и США.

По подсчётам аналитиков, всего за 2018 год россияне выкурили около 300 миллиардов сигарет, получается, что на одного курящего гражданина России в год приходится порядка двух тысяч.

— Среднестатистический мужчина выкуривает в день примерно 20 сигарет, а женщина — 15, — говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, пагубную привычку россияне, как правило, приобретают в 14−15 лет. По итогам соцопроса среди мальчиков 14−18 лет курит около 40% респондентов, среди девочек — 7%.

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