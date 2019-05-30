Онищенко объяснил свой совет жить "чуть-чуть впроголодь"

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко объяснил свои слова о том, что для улучшения состояния здоровья пожилым людям надо жить "чуть-чуть впроголодь". Он заявил, что его слова перевернули.

— Я не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов. Потому что, как правило, полнота появляется в области талии. Это понятно? Надо идти по пути укрепления пресса! — рассказал Онищенко kp.ru.

Он добавил, что питание "должно быть сдержанным".

Напомним, ранее СМИ передали рекомендацию Онищенко пожилым россиянам, что стоит снизить объём потребляемой пищи, "жить чуть-чуть впроголодь" и заниматься физкультурой.