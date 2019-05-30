Нарколог рассказал об опасности утренней чашки кофе

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Нарколог рассказал об опасности утренней чашки кофе

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При вынужденном отказе от напитка у большинства наблюдаются головные боли, резкие перепады настроения и снижение работоспособности.

Привычка пить кофе каждое утро может привести к возникновению зависимости, рассказал психиатр-нарколог Евгений Брюн агентству "Москва".

При регулярном употреблении кофеинсодержащих напитков может развиться синдром зависимости, — заявил внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы.

По словам Брюна, у большинства людей, пьющих по утрам крепкий кофе, при вынужденном отказе от напитка наблюдаются головная боль, сонливость, резкие перепады настроения, беспокойство, раздражительность, снижение работоспособности.

Такие типичные симптомы специалисты называют термином "абстинентный синдром" и наблюдают подобные симптомы у лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью, — пояснил психиатр-нарколог.

Специалист напомнил, что кофеин противопоказан при глаукоме, эпилепсии, повышенной психической возбудимости, артериальной гипертензии, нарушениях сердечного ритма и проводимости, а также бессоннице.

Ранее Лайф сообщал, что в Депздраве Москвы призвали отказаться от кофе и мяса в жаркую погоду.

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