Нарколог рассказал об опасности утренней чашки кофе

Привычка пить кофе каждое утро может привести к возникновению зависимости, рассказал психиатр-нарколог Евгений Брюн агентству "Москва".
— При регулярном употреблении кофеинсодержащих напитков может развиться синдром зависимости, — заявил внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы.
По словам Брюна, у большинства людей, пьющих по утрам крепкий кофе, при вынужденном отказе от напитка наблюдаются головная боль, сонливость, резкие перепады настроения, беспокойство, раздражительность, снижение работоспособности.
— Такие типичные симптомы специалисты называют термином "абстинентный синдром" и наблюдают подобные симптомы у лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью, — пояснил психиатр-нарколог.
Специалист напомнил, что кофеин противопоказан при глаукоме, эпилепсии, повышенной психической возбудимости, артериальной гипертензии, нарушениях сердечного ритма и проводимости, а также бессоннице.
Ранее Лайф сообщал, что в Депздраве Москвы призвали отказаться от кофе и мяса в жаркую погоду.
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