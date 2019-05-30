Шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России

Она отметила, что к такой спортивной форме шла долгие годы и не намерена сдаваться, несмотря на желающих "ловить на ней хайп".

Шпагат бывшей примы Большого театра, балерины Анастасии Волочковой, занесли в Книгу рекордов России. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

— Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесён! 2,25! — написала Волочкова.

Балерина добавила, что к такой спортивной форме шла долгие годы. Она также заявила, что не сдастся, несмотря на то что кто-то "ловит на ней хайп".

— Я без устали буду радовать вас своими занятиями и шпагатами. И помните, он уже занесён в Книгу рекордов России, — резюмировала балерина.

Ранее сообщалось о планах Волочковой измерить длину острова Кудафуши в шпагатах.