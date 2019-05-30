В ЦБ ожидают уменьшения ставок по кредитам

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В ЦБ ожидают уменьшения ставок по кредитам

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Фото © РИА "Новости" / Евгений Биятов

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор ожидает уменьшения ставок на кредиты в связи со снижением инфляции. Об этом она сказала во время выступления в Госдуме.

Сейчас мы ожидаем, что ставки вновь начнут уменьшаться на базе снижения инфляции, — отметила председатель ЦБ.

Как уже сообщал Лайф, ранее Набиуллина также заявляла, что считает реальным достижение ставок по ипотеке в 8%, однако тогда она затруднилась прогнозировать, в каком году это произойдёт.

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