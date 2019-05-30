Стало известно, сколько россиян перешли на правильное питание

Россияне стали больше следить за своим питанием, но при этом от вредных привычек полностью граждане страны не избавились. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа, опубликованные на официальном сайте центра.

Согласно опросу, доля соотечественников, следящих за своим питанием, на сегодняшний день составляет 59%, из которых 7% соблюдают диету, прописанную врачом, 13% — выбранную самостоятельно, ещё 39% предпочитают придерживаться рекомендаций правильного питания.

Тем временем каждый пятый россиянин (21%) ест то, что хочет, и не наблюдает проблем со здоровьем. А у 19% соотечественников нет возможности следить за своим питанием из-за неблагополучного материального положения.

Также эксперты ВЦИОМа отметили, что число курильщиков по сравнению с 2018 годом осталось прежним. В прошлом году вредной привычки придерживалось 29%. Такой же показатель приходится на 2019 год.

Ранее Лайф писал о диете, которая вдвое снижает риск возникновения сердечной недостаточности.