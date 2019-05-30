Верховная рада отказалась принять отставку Гройсмана

Верховная рада отказалась принять отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра Украины. Только 97 нардепов согласились поддержать просьбу Гройсмана, хотя нужно 226 голосов парламентариев.

Из-за отказа Рады выполнить просьбу Гройсмана его правительство будет работать и выполнять обязанности в полном составе до выборов в парламент.

Напомним, 20 мая Владимир Гройсман объявил о своей скорой отставке. Между тем он уже объявил о создании своей партии — "Украинская стратегия".