Верховная рада отказалась принять отставку Гройсмана

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Верховная рада отказалась принять отставку Гройсмана

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Фото © РИА "Новости"

Верховная рада отказалась принять отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра Украины. Только 97 нардепов согласились поддержать просьбу Гройсмана, хотя нужно 226 голосов парламентариев.

Из-за отказа Рады выполнить просьбу Гройсмана его правительство будет работать и выполнять обязанности в полном составе до выборов в парламент.

Напомним, 20 мая Владимир Гройсман объявил о своей скорой отставке. Между тем он уже объявил о создании своей партии — "Украинская стратегия".

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