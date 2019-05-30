Правозащитник рассказал, кем Кокорин и Мамаев могут работать в колонии

Спортсмены смогут играть в футбол и показать заключённым своё мастерство, но это не будет считаться работой в колонии.

ФСИН готова предоставить футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву места в хозяйственном отряде в качестве тренеров, если приговор спортсменам останется в силе и они отправятся в колонию. При этом, как заявил порталу "360" правозащитник Алексей Федяров, такой должности там не существует.

— Их можно будет устроить только какими-нибудь дневальными (дневальными в отряде при клубе или школе) и возложить на них вот эту нагрузку, которая им, по сути, будет в радость, ­— рассказывает он.

Федяров отметил, что Кокорин и Мамаев могут играть в футбол и показать заключённым своё мастерство, но назвать это работой никак нельзя. Правозащитник напомнил, что за работу они получают денежное вознаграждение, которым могут оплачивать робу, еду и другие услуги.

8 мая Павел Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за побои и хулиганство, его подельники — футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл — получили год и шесть месяцев лишения свободы каждый. Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева — чиновник Денис Пак — заявил, что доволен приговором суда в отношении спортсменов.