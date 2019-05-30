Зеленский попросил Раду уволить глав Минобороны, МИД и СБУ

Украинский президент Владимир Зеленский внёс представление в Раду, чтобы парламент отправил в отставку главу МИД Павла Климкина, руководителя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Об этом сообщили в администрации лидера Незалежной.

Причём все трое уже подали прошение об отставке после того, как Зеленский официально вступил в должность украинского президента.

Кроме того, администрация Зеленского готовит документы, чтобы инициировать увольнение генпрокурора Юрия Луценко.

Как уже сообщал Лайф, сегодня Верховная рада отказалась отправить в отставку Владимира Гройсмана, хотя он подавал прошение.