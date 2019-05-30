Путин рассказал о гражданстве РФ для занятых в сфере искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости быстро, без проволочек решать вопросы предоставления гражданства РФ иностранцам, занятым в сфере искусственного интеллекта.

— Важно продолжить эффективные механизмы материального стимулирования, удобные условия работы, включая удалённую занятость, как для наших специалистов, так и для тех, кто работает за рубежом, среди которых немало соотечественников. Необходимо быстро, без проволочек решать вопросы предоставления гражданства, — сказал российский лидер на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта.

В ходе заседания глава государства подчеркнул, что тот, кто сможет стать монополистом в сфере искусственного интеллекта, будет властелином мира.