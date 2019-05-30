В Кремле прокомментировали данные Росстата о доходах россиян

В Кремле трезво оценивают экономическое положение россиян, так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата о падении доходов жителей нашей страны. Он добавил, что борьба с бедностью — одна из приоритетных задач властей.

— Относимся к этому трезво. Мы видим и пoнимаем, что происходит, но главное, что руководство чёткo знает, что нужно делать, чтoбы эту тенденцию изменить в стoрону позитивного результата, — пояснил представитель Кремля.

Песков также призвал аккуратно оценивать данные статистики, ведь они могут поменяться "буквально на следующий день".

В Кремле добавили, что национальные проекты призваны придать положительную динамику экономике и уровню благосостояния граждан.

Как уже сообщал Лайф, ранее Росстат опубликовал исследование, согласно которому 48,2% жителей страны денег хватает лишь на покупку еды, одежды и товаров первой необходимости.