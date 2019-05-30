В Подмосковье запретили свистеть и строить с 21:00 до 8:00

В исключения закона попали работники, поддерживающие чистоту и порядок во дворе и на улице.

В Мособлдуме приняли поправки к закону о тишине и покое граждан. Об этом сообщает агентство "Москва".

Согласно документу, с 21:00 и до 8:00 в будние дни не допускается свист, пение, игра на музыкальных инструментах, использование шумных устройств и проведение строительных работ, в выходные этот запрет будет действовать с 22:00 и до 10:00.

Кроме того, в новостройках в первые полгода после сдачи дома в эксплуатацию ремонтные работы будут дополнительно запрещены в обеденное время: в будни и выходные — с часу дня до трёх часов.

При этом из категории шумных работ была исключена уборка территорий. Это означает, что дворники смогут убирать дороги и территорию ранним утром до наступления рабочего дня большинства россиян.

В третьем чтении законопроект поддержало большинство депутатов.

Ранее Лайф писал, что в Подмосковье члены Мособлдумы предложили создать систему регистрации и учёта домашних питомцев и их хозяев, чтобы решить проблему бродячих животных.