Младший сын Кадырова снялся в турецком сериале

По словам дяди мальчика, Адам Кадыров в сериале показал все свои способности с лучшей стороны.

Младший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в популярном турецком сериале "Воскресший Эртугрул". Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщил дядя мальчика, глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, Адам в сериале показал все свои способности с лучшей стороны.

— Я от всей души желаю дорогому Адаму вырасти достойным продолжателем рода Кадыровых, верно следовать по пути его дедушки Ахмат-Хаджи Кадырова, — написал он.

"Воскресший Эртугрул" пользуется огромной популярностью в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров сообщал, что он и его семья смотрят этот сериал, который повествует об истории мусульманских тюрок-огузов. События происходят в XIII веке. Главным персонажем сериала стал Эртугрул-бей, отец Османа I, который был основателем Османской империи.