Эксперты назвали лучшие летние вина

Винные эксперты рассказали об освежающих алкогольных напитках, популярных в жаркое время года. Об этом сообщают "Дни.ру".

Тем, кто предпочитает проводить время на природе, жаря мясо и овощи, специалисты советуют обратить внимание на напитки из винограда сорта "пино-нуар".

Для открытых пространств, таких как веранды кафе и ресторанов, отлично подойдут освежающие белые вина — они утолят жажду в жару. Один из популярных сортов винограда, который используют для их производства, — "совиньон блан".

Приятно удивить могут кава и креман — "родственники шампанского", которые подходят к салатам, лёгким закускам, сырам и морепродуктам.

Ранее Лайф писал, что "Роскачество" запустит приложение для помощи в выборе российского вина.