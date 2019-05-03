Вино или водка. Какой алкоголь подходит под шашлык

Оказывается, в выборе алкоголя под шашлык есть свои хитрости. Причём неправильные напитки могут полностью испортить впечатление. Лайф расскажет, какие спиртные напитки подчеркнут вкус жареного мяса.

Шашлыки являются излюбленным лакомством на майские праздники. Только мало кто задумывается, что к разному мясу подходят разные напитки. Давайте разберёмся, как выбрать алкоголь под шашлык.

Чем запивать шашлык из сёмги и рёбрышки на гриле

Пиво считается универсальным вариантом для любой компании. Кроме того, оно отлично сочетается с любым видом мяса. Как рассказал Лайфу Александр Смирнов, технолог AB InBev Efes, к аппетитным рёбрышкам в классическом соусе барбекю подойдёт классический светлый лагер. Это освежающее пиво без заметных привкусов с оптимальным балансом сладости солода и горечи хмеля.

— В тёмных лагерах преобладает влияние солода, поэтому они чуть слаще светлых. Может присутствовать привкус хлебных корок, карамели или шоколада. Этот лагер любит остроту, но более ощутимую: например, сочные говяжьи стейки с перечным соусом.

К острым куриным крылышкам в соусе буффало больше подходит индийский светлый эль. Дымные нотки портера хорошо перекликаются с каре ягнёнка в ароматных травах. А шашлык и стейки из сёмги или креветки на гриле идеально сочетаются с пшеничным пивом.

Напитки под шашлык из птицы

С шашлыком из птицы прекрасно сочетается вино, но, чтобы определиться с сортом, крепостью и вкусом вина, нужно знать, какую именно птицу будете использовать и каким способом её готовить, рассказали Лайфу в пресс-службе ЗАО "Игристые вина". К зажаренной на мангале или вертеле курице подаётся белое молодое вино средней сладости. Оно поможет подчеркнуть вкус мяса птицы, добавленные к ней в процессе готовки зелёные яблоки или же дольки лимона.

Алкоголь под шашлык из свинины

По словам экспертов, обычно для приготовления шашлыка выбирается жирная свинина: блюдо получается сочным и достаточно калорийным. Поэтому и алкоголь к такому блюду должен быть крепким. Причём в напитке должен отсутствовать яркий аромат, чтобы не перебить вкус мяса и смягчить присутствующую жирность.

— Лёгкое вино "Пино-нуар" подходит к нежирному красному мясу (поскольку обладает достаточным уровнем танинов). А мощный перечный "Шираз" отлично подойдёт к красному мясу. Чем жирнее мясо, тем ядрёней должен быть "Шираз", — рассказали в ЗАО "Игристые вина".

Напитки к баранине

Если решили зажарить на вертеле целого молодого барашка или приготовить баранину большим цельным куском, к нему идеально подойдёт креплёное красное вино. Многие отказываются от приготовления шашлыка из баранины из-за необычного запаха, несмотря на любовь к тающему во рту вкусному жирному мясу. Решить такую проблему можно, если для маринада использовать крепкое или сухое вино в сочетании со специями.

— В этом случае мясо пропитывается ароматом вина и специй, что приглушает свойственный ему специфический запах. К шашлыку из баранины подойдёт плотное и полнотелое вино из "мерло" (чилийское или французское).

Кстати, к запечённым на гриле мясным блюдам можно подавать тот же алкоголь, что и к шашлыку, а ещё коньяк, виски, ром. Причём как в чистом виде, так и в коктейлях. К сочному стейку из свинины будут уместны коньяк и виски. Тёмный ром хорошо подойдёт к молодой телятине и баранине.