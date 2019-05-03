Вино или водка. Какой алкоголь подходит под шашлык

Шашлыки являются излюбленным лакомством на майские праздники. Только мало кто задумывается, что к разному мясу подходят разные напитки. Давайте разберёмся, как выбрать алкоголь под шашлык.
Чем запивать шашлык из сёмги и рёбрышки на гриле
Пиво считается универсальным вариантом для любой компании. Кроме того, оно отлично сочетается с любым видом мяса. Как рассказал Лайфу Александр Смирнов, технолог AB InBev Efes, к аппетитным рёбрышкам в классическом соусе барбекю подойдёт классический светлый лагер. Это освежающее пиво без заметных привкусов с оптимальным балансом сладости солода и горечи хмеля.
— В тёмных лагерах преобладает влияние солода, поэтому они чуть слаще светлых. Может присутствовать привкус хлебных корок, карамели или шоколада. Этот лагер любит остроту, но более ощутимую: например, сочные говяжьи стейки с перечным соусом.
К острым куриным крылышкам в соусе буффало больше подходит индийский светлый эль. Дымные нотки портера хорошо перекликаются с каре ягнёнка в ароматных травах. А шашлык и стейки из сёмги или креветки на гриле идеально сочетаются с пшеничным пивом.
Напитки под шашлык из птицы
С шашлыком из птицы прекрасно сочетается вино, но, чтобы определиться с сортом, крепостью и вкусом вина, нужно знать, какую именно птицу будете использовать и каким способом её готовить, рассказали Лайфу в пресс-службе ЗАО "Игристые вина". К зажаренной на мангале или вертеле курице подаётся белое молодое вино средней сладости. Оно поможет подчеркнуть вкус мяса птицы, добавленные к ней в процессе готовки зелёные яблоки или же дольки лимона.
Алкоголь под шашлык из свинины
По словам экспертов, обычно для приготовления шашлыка выбирается жирная свинина: блюдо получается сочным и достаточно калорийным. Поэтому и алкоголь к такому блюду должен быть крепким. Причём в напитке должен отсутствовать яркий аромат, чтобы не перебить вкус мяса и смягчить присутствующую жирность.
— Лёгкое вино "Пино-нуар" подходит к нежирному красному мясу (поскольку обладает достаточным уровнем танинов). А мощный перечный "Шираз" отлично подойдёт к красному мясу. Чем жирнее мясо, тем ядрёней должен быть "Шираз", — рассказали в ЗАО "Игристые вина".
Напитки к баранине
Если решили зажарить на вертеле целого молодого барашка или приготовить баранину большим цельным куском, к нему идеально подойдёт креплёное красное вино. Многие отказываются от приготовления шашлыка из баранины из-за необычного запаха, несмотря на любовь к тающему во рту вкусному жирному мясу. Решить такую проблему можно, если для маринада использовать крепкое или сухое вино в сочетании со специями.
— В этом случае мясо пропитывается ароматом вина и специй, что приглушает свойственный ему специфический запах. К шашлыку из баранины подойдёт плотное и полнотелое вино из "мерло" (чилийское или французское).
Кстати, к запечённым на гриле мясным блюдам можно подавать тот же алкоголь, что и к шашлыку, а ещё коньяк, виски, ром. Причём как в чистом виде, так и в коктейлях. К сочному стейку из свинины будут уместны коньяк и виски. Тёмный ром хорошо подойдёт к молодой телятине и баранине.
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