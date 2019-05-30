В России модернизируют "самолёты судного дня"

Речь идёт о летающих командных пунктах Ил-80 и Ил-82. Сейчас идёт оснащение этих самолётов новым оборудованием.

Минобороны планирует модернизировать так называемые самолёты судного дня, предназначенные для управления войсками в условиях ядерной войны. Об этом сообщил замминистра военного ведомства Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского предприятия "Полёт". В результате ВКС России получат обновлённое второе поколение самолётов на базе Ил-80 и Ил-82.

Вместе с тем стало известно, что "Полёт" ведёт глубокую модернизацию бортовой аппаратуры воздушного командного пункта Ил-22М11 и самолёта-ретранслятора Ту-142МР. Новый воздушный пункт управления появится и на базе вертолета Ми-38, передаёт телеканал "Звезда".

Свои "самолёты судного дня" есть и у США. Например, лайнеры E-4B предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны. Они способны находиться в полёте целую неделю при условии воздушной дозаправки и защищены от поражающих факторов ядерного взрыва. Вот только пару лет назад два из них были выведены из строя во время торнадо.