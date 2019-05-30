Синоптики рассказали, когда в Москве закончится ливень

Ливень в Московском регионе закончится завтра ближе к полудню. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Есть участки, которые обостряются именно ночью, и в ночные часы не исключено, что в Москве выпадет от 2 до 5 мм, а местами до 10 мм осадков. Дождь кончится завтра после 10–11 утра, — сказала она в беседе с RT.

Затем холодный фронт уйдёт на Владимирскую и Рязанскую области.

Сегодня на Москву обрушился сильный дождь с грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду.