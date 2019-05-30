Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за дождя

Ливень, который обрушился на столичный регион после обеда в четверг, существенно осложнил ситуацию на дорогах. Пробки в городе к 18:50 мск составили 9 баллов.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение затруднено практически по всем магистралям столицы. Сложная ситуация на Садовом и Бульварном кольцах, на Кремлёвской, Замоскворецкой, Софийской набережных, на Тверской улице и Новом Арбате. МКАД не едет на севере, северо-западе и юго-западе по внешней стороне, а на юго-востоке — по внутренней.

К слову, хороших новостей у синоптиков для нас нет. По их прогнозам, ливень в Московском регионе закончится лишь завтра ближе к полудню. Затем холодный фронт уйдёт на Владимирскую и Рязанскую области, так что передает привет нашим соседям.