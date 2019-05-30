Лайф публикует видео украденного мурманского моста с коптера

Местные власти уверяют, что пропажа конструкции не повлияет на людей, которые могут находиться в том районе.

В Мурманской области бесследно исчез железнодорожный мост через реку Умба. Лайф публикует видео с коптера, чтобы читатели могли оценить масштаб произошедшего.

Как рассказали Лайфу в пресс-службе администрации Кировска, переход на протяжении долгого времени не эксплуатировался. Рядом с ним, как видно на кадрах, есть автомобильный мост.

— В данном районе каких-то муниципальных объектов нет, то есть городов, посёлков нет. Но тем не менее дорога, которая ведёт к бывшему посёлку Октябрьский, она существует. Люди, которые там могут присутствовать, они не отрезаны от цивилизации. За грибами летом в ту сторону люди смогут отправиться, независимо от того, что неэксплуатируемый мост исчез, — пояснили в пресс-службе.

В региональном МВД заявили, что ищут укравших мост злоумышленников.

Ранее Лайф сообщал, что посёлок Октябрьский, около которого была расположена конструкция, прекратил существование шесть лет назад — в нём не осталось жителей.