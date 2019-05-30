В "Роскосмосе" осудили решение Пентагона отказаться от услуг России при пусках

Решение Пентагона о запрете пользования услугами России при проведении космических запусков может негативно отразиться на международном сотрудничестве в этой области, сообщается на сайте "Роскосмоса".

— Государственная корпорация "Роскосмос" осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг, — сказано в заявлении пресс-службы госкорпорации.

В "Роскосмосе" подчеркнули, что решение Министерства обороны США фактически является попыткой лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью.

Ранее Лайф сообщал, что с 31 декабря 2022 года Пентагон запретит пользоваться услугами России и ряда других государств при космических пусках.