В России возросло число женщин — должников по алиментам

Самой результативной мерой для должников оказалось введение ограничения на выезд за границу.

В России возросло количество женщин, которые являются должниками по алиментам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По сравнению с 2018 годом число женщин — должников по алиментам увеличилось на 5%. На начало мая текущего года в ФССП зафиксировали около 826 тысяч исполнительных производств по алиментам, при этом из них 78% возбуждено в отношении мужчин и 22% — в отношении женщин.

Основная масса должников приходится на регионы. В столице России было насчитано всего 2610 женщин-алиментщиц и 25 тысяч мужчин.

Кроме того, в ФССП отметили, что самой действенной мерой против людей, задолжавших алименты, стал запрет на выезд за границу. Благодаря этому ограничению с начала текущего года удалось взыскать алиментов на сумму около 2,6 миллиарда рублей.

Ранее Лайф писал, что около трёх миллионов россиян не смогли в мае выехать за границу из-за долгов. Из них 20% числились в списке должников по алиментам.