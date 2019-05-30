В ЦБ считают, что риск ужесточения антироссийских санкций по-прежнему есть

Риск ужесточения антироссийских санкций по-прежнему существует, отметили специалисты Банка России в подготовленном "Обзоре финансовой стабильности".

— Устойчивость экономики России к внешним вызовам в последние годы повысилась благодаря улучшению фундаментальных макропоказателей: снижение инфляции, переход к профициту бюджета, увеличение положительного сальдо текущего счёта платёжного баланса, уменьшение внешнего долга, увеличение международных резервов. Вместе с тем по-прежнему присутствуют геополитические риски, связанные с возможным ужесточением санкций, — приводит выдержку из документа РИА "Новости".

Кроме того, в ЦБ подчеркнули, что внутренние проблемы экономики могут негативно отразиться на финансовой системе РФ. Так, по мнению специалистов, стагнация доходов жителей страны может повлиять на качество потребительских кредитов.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор ожидает уменьшения ставок на кредиты в связи со снижением инфляции.