Беглов пойдёт на выборы губернатора Петербурга как самовыдвиженец

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" заявил, что пойдёт на выборы главы города в качестве самовыдвиженца.

— Я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем, — заявил Беглов.

Он подчеркнул, что вместе со своей командой изучил все районы города и местное самоуправление, а также напомнил о разработанных специальных стратегиях развития Северной столицы, которые включают четыре перспективных направления.

Ранее он заявил, что будет участвовать в предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга. Выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах Беглову предложили Совет Общественной палаты Санкт-Петербурга и члены крупнейшей в России добровольческой организации "Волонтёры Победы".